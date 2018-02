(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2018 Di Stefano (Casa Pound) Quando entreremo alla Camera e al Senato sara' giornata storica CasaPound entra in Parlamento. Gli esponenti di CasaPound hanno presetnato alla Camera dei Deputati i candidati per le elezioni del 4 Marzo per Camera e Senato. Presenti alla conferenza stampa Simone Di Stefano, candidato premier e segretario nazionale, Mauro Antonini, candidato presidente della Regione Lazio, Angela De Rosa, candidata presidente della Regione Lombardia, Marco Clemente, vicepresidente di CasaPound e candidato alla Camera dei Deputati nel collegio Lombardia 1. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev