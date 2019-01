Diciotti, Bongiorno: no al processo, Salvini fece atto politico

Roma, (askanews) - "Non posso fare anticipazioni perché credo che Salvini stia facendo una riflessione".Così ha risposto la ministra per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno (Lega) ai giornalisti che a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario le hanno chiesto se il ministro dell'interno Matteo Salvini rinuncerà all'immunità nell'ambito della richiesta del tribunale dei ministri di procedere nei suoi confronti per la vicenda della nave Diciotti."La sua scelta - ha sottolineato Bongiorno - è stata di natura politica, condivisa dal governo. Va considerata la peculiarità. Molti in questi giorni mi hanno chiesto paragoni con casi del passato: questa è stata una scelta politica che nulla ha a che vedere col tema dei diritti umani. I diritti umani sono inviolabili poi un governo ha il dovere di farsi carico di regolare alcuni fenomeni"."Come senatrice - ha annunciato - io voterò perché sia rigettata questa richiesta. Non voglio scavalcare il lavoro della giunta ma la natura politica dell'atto di Salvini è talmente evidente che anche il procuratore aveva chiesto l'archiviazione".