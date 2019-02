(Agenzia Vista) Torino, 14 febbraio 2019 Chi ha tradito la Costituzione, e non ha rispettato le regole non possiamo fregarcene della nostra Costituzione, chiunque sia. Questa politica è molto disatante, il problema sono i migranti, non dobbiamo dimenticarci che le ". Lo ha detto il fondatore di Libera Don Ciotti a margine dell'inaugurazione della mostra dedicata alla strage di Punta Raisi a Torino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it