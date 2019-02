(Agenzia Vista) Napoli, 08 febbraio 2019 Diciotti, Fico: "Competenza del Senato, fosse capitato a me avrei saputo cosa fare" "E' una competenza del Senato e non entro nel merito, ma se fosse capitato a me avrei saputo cosa fare". Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera, intervistato a margine della visita alla Fondazione Famiglia di Maria nel quartiere San Giovanni a Teduccio. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it