(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2019 Diciotti, Giarrusso (M5s): "Ci atterremo a esito consultazione online" Il senatore Michele Giarrusso, membro della Giunta per le immunità del lSenato, arriva alla Camera dei deputati per l'assemblea con i parlamentati grillini in attesa dei risultati del voto sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti: "Il nostro accordo lo prevede... chi non vota è fuori? Questo non spetta a me, io sono il capogruppo in giunta" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev