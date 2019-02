(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2019 Diciotti Nugnes M5s Stiamo dando immagine negativa del Paese Sbagliato far leva sui migranti La senatrice M5s Paola Nugnes sul caso Diciotti: "Ho detto che stiamo dando un'immagine di Paese che non condivido. E' molto importante quello che si comunica, che tipo di società vogliamo essere? Una società che respinge, che divide, che separa? Che ritiene giusto rivendicare diritti verso uno forte, l'Europa, facendo leva su qualcuno che invece è debole e in difficoltà. Io credo che questo concetto sia un concetto che non deve passare, non deve essere valido come atteggiamento quello di far leva sui più deboli per ottenere dai più forti qualche diritto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev