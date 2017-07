Dieselgate anche alla Mercedes? Un milione di auto "truccate"

Roma, (askanews) - Dieselgate anche alla Mercedes Benz? Secondo la Sueddeutsche Zeitung, uno dei principali quotidiani tedeschi, il colosso automobilistico avrebbe manipolato i motori di circa un milione di veicoli diesel per farli apparire meno inquinanti. "L'azienda di Stoccarda ha venduto veicoli con livelli più elevati di emissioni dannose per quasi un intero decennio tra il 2008 e il 2016", denuncia la Sz in un articolo.Il quotidiano ha avuto accesso a un mandato di perquisizione da parte di un tribunale di Stoccarda, che ha consentito ai magistrati inquirenti di controllare alla fine di maggio 11 siti del produttore delle Mercedes-Benz e delle Smart.Gli investigatori sospettano che il primo produttore di automobili di lusso a livello mondiale abbia utilizzato un dispositivo simile a quello sfruttato illegalmente da Volkswagen, che nel 2015 ha ammesso di aver manipolato i dati sulle emissioni nocive di 11 milioni di veicoli diesel a livello mondiale.