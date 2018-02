(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2018 Parly (ministro Difesa Francia) con Italia creeremo colosso navale importante per tutta l'Ue ''Daremo vita ad un colosso navale importante non solo per i governi e i nostri Paesi, ma anche per tutta l'Europa''. Queste le parole di Florence Parly, ministro della Difesa francese, al termine del tavolo con i ministri italiani per una cooperazione tra i due Paesi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev