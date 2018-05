(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2018 Direzione PD, contestatore fermato dalla Polizia all'ingresso del Nazareno e portato via in auto Alcuni contestatori, con indosso un tesserino con su scritto 'Mai con il Movimento 5 Stelle', hanno raggiunto la sede del Partito Democratico mentre era in corso la direzione. Un contestatore è stato fermato dalla Polizia per un riconoscimento e portato via in auto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev