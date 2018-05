(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2018 Direzione PD, Scalfarotto: "Noi non 'sbertucciamo' nessuno in diretta streaming, abbiamo rispetto" "Noi abbiamo rispetto per il dialogo istituzionale e non 'sbertucciamo' nessuno in diretta streaming". Queste le parole di Ivan Scalfarotto rilasciate alla stampa arrivando alla direzione del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev