(Agenzia Vista) Scicli, 03 gennaio 2018 Disabile rimasto carbonizzato in casa in un incendio a Scicli, Ragusa Un disabile di Scicli in provincia di Ragusa è morto carbonizzato in seguito ad un incendio che si è propagato nella sua abitazione sita in Via Sant’antonio. Pare che il rogo sia partito da una stufa, ma non si esclude nessuna ipotesi. _courtesy: Canale74 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev