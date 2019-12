Disabili, Conte: "Governo impegnerà le proprie energie per migliorare loro condizioni di vita"

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2019 "Governo impegnerà le proprie energie per migliorare condizioni di vita di persone con disabilità". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. agenziavista.it