(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2019 Dissidenti 5S, Fattori, non mi sento miserabile, voglio uscire da questo posto con la coscienza pulita "Non mi sento miserabile, la Taverna è libera di esprimersi come vuole. Io voglio uscire da qui con la coscienza pulita." Così la senatrice Elisa Fattori a margine del Question Time a Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev