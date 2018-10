(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2018 Dj Fabo, Bonafede: "Governo si confronterà, per ora nessuna iniziativa" "Il Governo si confronterà su questo tema così come previsto dal contratto. Per ora non c'è nessuna iniziativa". Queste le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede,alla presentazione della legge "Codice Rosso"contro la violenza sulle donne. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it