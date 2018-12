(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2018 Dl anticorruzione, Di Maio e' la rivincita degli onesti, niente piu' sara' come prima Approvato in aula alla Camera dei Deputati il dl anticorruzione. In Piazza Montecitorio i deputati del Movimento 5 Stelle si sono radunati per festeggiare l'approvazione del provvedimento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev