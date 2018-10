Dl fisco, Di Battista: ''Panni in sporchi in famiglia? Giusto sapere che accade in cdm''

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2018 Di Battist Dl fisco Luigi ha fatto bene a incazzarsi Panni sporchi in famiglia Fino a un certo punto Alessandro Di Battista in videocollegamento dal Sudamerica interviene alla kermesse M5s a Circo Massimo 'Italia 5 Stelle': "Credo che la battaglia del presente e del futuro è tra chi si vuole riprendere fette disovranità e chi continua a ritenere che per svilupparsi dobbiamo cedere sovranità a organismi internazionali. Il Movimento lo sostengo ancora di più perché sta conducendo un battaglia contro il capitalismo finanziario, che è il nemico numero uno" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev