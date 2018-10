Dl fisco, Salvini: fraintendimento ma stavolta voglio copia testo

Cernobbio (CO), (askanews) - Il premier Conte "ha la mia stima e ha sempre ragione, l'unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che si ricominciasse da capo". Così il vicepremier, Matteo Salvini, in merito alle polemiche seguite al discusso comma sul condono contenuto nel decreto fiscale. "E' un fraintendimento, un misunderstanding", ha poi chiosato, a margine del forum Coldiretti.Al Cdm di oggi, ha spiegato, "non abbiamo condizioni, vogliamo lavorare. Lo dirò a Di Maio, lo dirò a Conte, che stimo entrambi: abbiamo cosi tanti avversari fuori che sono interessati ad avere un'Italia precaria, in ginocchio e serva anche sui temi agricoli, che dentro dobbiamo andare d'accordo, abbiamo il diritto e dovere di andare d'accordo"."Quando mi arrivano dei provvedimenti dei 5 Stelle io spesso vado sulla fiducia - ha sottolineato il leader della Lega - li firmo, li leggo e non eccepisco alcunchè, e non cambio idea dalla sera alla mattina. Però ognuno è fatto a suo modo, quindi io rispetto gli alleati con cui stiamo lavorando bene in questi mesi e con cui lavoreremo bene per 5 anni".