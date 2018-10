Dl Fisco, Tria: "Non sono masochista, non mi dimetto dopo manovra"

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2018 "Confermo il dialogo continuo con la commissione Ue. Ho parlato con Moscovici anche a Bali, lo incontrero' il 18 a Roma". Lo dice il ministro dell'Economia Tria. "Ci sono delle procedure: fra le regole Ue, c'e' anche il modo in cui si affronta" i momenti in cui "un Paese che non segue le raccomandazioni. Si apre un dialogo, c'e' una tempistica, ci sono delle lettere che vanno in una direzione, ci saranno delle osservazioni e immagino ci sara' una lettera di risposta e dei tempi in cui penseranno cosa fare" / Courtesy palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev