Dl Genova, Bonafede: l'approvazione è una risposta importante

Palermo (askanews) - "Quando si parla del Decreto Genova e di una risposta così importante di fronte a una tragedia, commentare il comportamento di un singolo parlamentare è proprio l'ultimo dei miei pensieri. Oggi è un passo importante. Per quanto mi riguarda, col decreto Genova si prevede di dare più risorse a quella procura che sta portando avanti le indagini e rischiano di indebolire tutta la macchina giudiziaria di Genova. È una risposta importante che rientra in un percorso in cui il governo ha deciso di stare vicino ai cittadini intervenendo nel più breve tempo possibile".Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, stamani a Palermo, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sull'approvazione del decreto Genova, e criticato dal parlamentare pentastellato dissidente Gregorio De Falco.