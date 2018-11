Dl Genova, Camusso: "Preoccupano le deroghe sugli appalti"

(Agenzia Vista) Liguria, 15 novembre 2018 "Il fatto che sia stato approvato non cambia le preoccupazioni che Cgil, Cisl e Uil hanno per questo territorio. Abbiamo una preoccupazione che riguarda le deroghe sul sistema degli appalti e quindi le condizioni di lavoro, sicurezza e anche salariali e di diritto dei lavoratori". Lo ha detto il segretario della Cgil Susanna Camusso parlando del via libera al Dl Genova a margine del congresso Cgil Liguria. "Non ci sembrava questa la strada migliore, cosi' come ci pare tutt'ora molto incerta la modalita' con cui si potranno determinare le decisioni sulla ricostruzione, che sono poi quelle fondamentalmente che ci interessano". / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev