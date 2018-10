(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2018 "Non c'è nessun condono per Ischia nel decreto emergenze". Al pronunciare queste parole il deputato del Movimento 5 stelle Antonio Federico è stato interrotto durante la seduta in aula dalle proteste dell'opposizione che ha urlato: "Vergogna". _Courtesy CameraWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it