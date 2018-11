(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2018 Dl sicurezza, Casellati evoca fiducia, Marcucci (PD) si rivolge a maggioranza "Vergognatevi" "State calpestando il Parlamento, vi dovreste solo vergognare". Queste le parole di Andrea Marcucci, capogruppo del PD al Senato, quando la presidente dell'aula, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha evocato la fiducia in riferimento al decreto sicurezza in discussione in Parlamento. fonte Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it