Dl Sicurezza, Di Maio: con nostra proposta stop show immigrazione

Roma, 6 ago. (askanews) - "Sul decreto sicurezza la maggioranza c'era e c'è. Abbiamo votato quel provvedimento come voteremo tutti i provvedimenti che ci convincono. Dal mio punto di vista in quel decreto noi abbiamo presentato una proposta che mette fine allo show sull'immigrazione": lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier pentastellato, Luigi Di Maio, al termine del tavolo sulla Pernigotti."Se c'è una nave che viola gli ordini e le indicazioni della Guardia costiera e della Marina quella nave va confiscata e se serve la diamo alle nostre forze dell'ordine, così la smettiamo con questo show nelle nostre acque territoriali in cui le comparse sono i migranti che sono persone la cui vita va tutelata. La vita è sacra".