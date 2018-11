Dl sicurezza, Fico: sì, mia assenza al voto è presa di distanza

Roma, (askanews) - "È stata interpretata bene, è una presa di distanza": così il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a margine di un convegno all'Accademia dei Lincei, ha confermato che la sua assenza al voto finale sul decreto sicurezza è stata una presa di distanza dal contenuto del provvedimento voluto da Matteo Salvini.La terza carica dello Stato ha spiegato di non averne parlato prima "perché io sono il presidente della Camera, rispetto fino in fondo il mio ruolo, i diritti di maggioranza e opposizione, mando avanti i provvedimenti che arrivano in aula con la collaborazione di tutti i capigruppo"."E rimango fedele al mio ruolo istituzionale. Se poi parliamo del merito del decreto dopo che è passato quello è un altro discorso", ha aggiunto.