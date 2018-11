(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2018 Dl sicurezza, Martina: "Lanciamo raccolta firme per referendum abrogativo, 3 marzo ai gazebo PD" "Il 3 marzo ai gazebo del PD, oltre a votare per il segretario del partito, raccoglieremo le firme per un referendum abrogativo del decreto sicurezza. Dobbiamo dare un segnale forte di opposizione". Queste le parole di Maurizio Martina, candidato a segretario del PD, durante una conferenza stampa con Matteo Richetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it