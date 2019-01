Dl sicurezza, Meloni: Rifiuto sindaci di applicare legge è schiaffo a democrazia''

(Agenzia Vista) Roma, 05 gennaio 2019 Dl sicurezza Meloni Rifiuto sindaci applicafre legge e schiaffo a democrazia La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Il rifiuto, da parte di un sindaco, di applicare le nostre leggi è uno schiaffo alla democrazia e uno schiaffo alle più banali norme del nostro ordinamento. Per questo riteniamo non abbia alcun senso che il presidente del Consiglio Conte voglia incontrare i sindaci dissidenti, se non per comunicare loro il commissariamento da parte del governo italiano. E Fratelli d’Italia è pronta a denunciare questi sindaci talebani dell'immigrazione incontrollata che si rifiutano di applicare il decreto sicurezza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev