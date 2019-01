(Agenzia Vista) Firenze, 03 gennaio 2019 Dl sicurezza, Nardella: "Apriremo tavolo per azzerare effetti negativi, non violeremo leggi" "Quello che noi vogliamo fare è aprire un tavolo con tutti gli attori necessari per azzerare gli effetti negativi di questo provvedimento". Queste le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervistato riguardo il decreto sicurezza. courtesy:Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it