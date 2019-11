(Agenzia Vista) Pistoia, 25 novembre 2019 Don Biancalani a Pistoia canta Bella Ciao in chiesa, Ziello (Lega): "Siamo all'assurdo" "Don Biancalani fa cantare ‘Bella Ciao’ nella sua chiesa. Siamo davvero all’assurdo e poi qualcuno si lamenta se i cristiani praticanti sono sempre di meno... Questo prete non rappresenta il mio credo!" Così commenta su Facebook il deputato leghista Edoardo Ziello condividendo il video di don Biancalani mentre canta Bella Ciao in chiesa dopo la messa. Fonte: Facebook/Edoardo Ziello Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev