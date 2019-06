Londra, 4 giu. (askanews) - Qualche centinaio di persone ha manifestato davanti a Buckingham palace contro il presidente statunitense Donald Trump, in visita ufficiale per tre giorni a Londra. "Relazione speciale con trump? No grazie" si legge su uno dei cartelli.A fianco un gruppetto di sostenitori ha esposto i suo striscioni per dare il benvenuto al presidente Usa.