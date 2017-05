Donna di 500 kg portata negli Emirati per seguire una cura

Roma, (askanews) - Una donna egiziana, considerata la donna più grassa al mondo quando pesava oltre 500 chili, è stata trasferita all'ospedale di Abu Dhabi, dove dovrà seguire un trattamento medico prima di essere operata in India.Eman Ahmed Abd El Aty pesava mezza tonnellata quando è stata portata a Bombay lo scorso febbraio a causa di una obesità che provocava gonfiore degli arti e di altre parti del corpo. Grazie a un rigido regime alimentare e a un intervento chirurgico al bacino, ha perso 323 kg in tre mesi.Ora pesa 176 chili ed è arrivata ad Abu Dhabi per seguire un trattamento fisioterapico di un anno all'ospedale Burjeel."Grazie a Dio ora va meglio, ha perso peso ma non so dire quanto esattamente perché in India non è stata pesata correttamente", dice Shaima Selim, sorella di Eman."Eman soffre di una complicazione dovuta a un problema vascolare cerebrale avuto tempo fa, non può muovere il lato destro del corpo e ha anche difficoltà ad esprimersi. Ma sta migliorando"."Ho chiesto aiuto agli Emirati perché non faceva progressi in India, e quando ho domandato al dottor Shimshir di aiutarmi, lui e tutto il personale dell'ospedale di Burjeel hanno risposto rapidamente".