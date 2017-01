Dopo 146 anni chiude lo storico Circo Barnum, troppi costi

Roma, (askanews) - A maggio prossimo, dopo 146 anni di attività, chiuderà i battenti il circo Barnum, nato negli Stati Uniti nel 1871 e un tempo presentato dal suo proprietario come "il più grande spettacolo del mondo".La crisi ha colpito anche quello che al momento si chiama Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus, dopo diverse fusioni: l'aumento dei costi e il declino delle vendite dei biglietti hanno portato al collasso finanziario, su cui ha pesato, secondo i proprietari, anche il fatto che dal 2015 lo spettacolo non può più contare sul numero di punta, gli elefanti, dopo le denunce dei difensori dei diritti degli animali che hanno costretto il circo a mandarli in pensione.Il Barnum era stato il primo a inaugurare il circo a tre piste e a usare l'elettricità. Ancora oggi è il più grande al mondo. L'annuncio dell'imminente chiusura, accolta con gioia da animalisti e associazioni che ne vedono un esempio per "i grandi circhi che fanno ancora soffrire gli animali" è comunque un segno dei tempi che cambiano.