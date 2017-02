Tre donne hanno inscenato un flash mob in piazza Duomo a Milano per protestare contro l’utilizzo della pelle di animali esotici per l’industria dell’abbigliamento. Le tre ragazze indossavano una maschera da coccodrillo e, nonostante i 7 gradi di temperatura, vestivano solo biancheria intima. (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Milano, 21 febbraio 2017