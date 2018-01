Droga, intercettati alla Spezia 3 corrieri con 7 chili di cocaina e 200mila euro in contanti

(Agenzia Vista) Liguria, 23 gennaio 2018 Pattuglie del Gruppo e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Spezia hanno individuato un’autovettura con a bordo un sospetto di origine marocchina, peraltro già noto per precedenti legati al traffico di stupefacenti. La perquisizione del mezzo condotto dal soggetto già noto, eseguita anche tramite l’efficace ausilio dei due cani antidroga in forza al Comando di La Spezia, ha permesso di rinvenire - occultati all’interno - 6 panetti di cocaina perfettamente confezionati e sigillati, per un peso complessivo di circa 7 chili: il cittadino marocchino, 35enne residente in provincia, è stato così tratto in arresto in flagranza di reato, mentre la droga e l’autovettura utilizzata sono stati sottoposti a sequestro. Analoga attività di perquisizione, condotta sull’altra autovettura in uso alla coppia di stranieri, ha permesso di rinvenire - occultati nelle portiere posteriori - 20 involucri di plastica contenenti circa 200.000 euro suddivisi in banconote di vario taglio. La coppia di stranieri, entrambi quarantenni, è stata sottoposta a fermo mentre il denaro è stato sottoposto a sequestro penale, quale provento dell’attività delittuosa. I 7 chili di stupefacente sequestrati erano destinati ad essere spacciati sul mercato della Spezia e della Versilia, ed avrebbero fruttato un ricavo quantificabile in oltre 500 mila euro _Ciurtesy Guardia di Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev