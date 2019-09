Colombo (Sri Lanka), 9 set. (askanews) - Sono almeno 17 le persone rimaste ferite sabato 7 settembre durante un festival religioso in Sri Lanka, quando due elefanti imbizzarriti sono usciti dal percorso e hanno iniziato a calpestare la folla presente. In un primo video si vede chiaramente un elefante che fa cadere la sua guida e poi parte a tutta velocità. In un secondo spezzone si vedono invece gli spettatori che fuggono.