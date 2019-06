Duplice attentato kamikaze contro la polizia a Tunisi

Milano, 27 giu. (askanews) - Duplice attentato suicida contro la polizia in pieno centro a Tunisi; il bilancio è di un poliziotto morto e almeno 8 persone ferite.Secondo le testimonianze un primo kamikaze si è lanciato contro un'auto della polizia, facendosi esplodere causando il ferimento di cinque persone, tre civili e due poliziotti.Un secondo kamikaze si è fatto esplodere poco più tardi, in prossimità di un commissariato. La protezione civile e la polizia hanno rapidamente inviato rinforzi sull'avenue Bourguiba dove si trova il Ministero dell'Interno. Dopo un primo momento di panico, diversi passanti si sono fermati sul luogo dell'attentato. Numerosi negozi e uffici hanno chiuso dopo l'attacco e la polizia ha transennato la zona.Nelle stesse ore, inoltre, dopo un ricovero d'urgenza in ospedale per un grave malore, è morto il 92enne presidente tunisino Beji Caid Essebsi.