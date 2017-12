(Agenzia Vista) Roma, 07 dicembre 2017 E' gia Natale in piazza san Pietro, si accende l'albero e arriva il presepe Alla vigila dell'8 dicembre, si respira aria di Natale a Roma, passando per piazza San Pietro dove sono state accese le luci del tradizionale albero di Natale che insieme al presepe occupano il centro della piazza del Papa. Tanti turisti a vedere la Cupola fare da sfondo a lucine e stelle, con un sottofondo d'eccezione: un coro improvvisa dei canti natalizi per contribuire a rendere l'atmosfera serale ancora più suggestiva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev