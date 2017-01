E' italiana la prima cucina Ikea sostenibile

Milano (askanews) - Nonostante il nome è italiana la prima cucina sostenibile IKEA. Si chiama Kungsbacka ma è stata realizzata dall'azienda veneta 3B con legno e plastica riciclati. "Dato che i nostri prodotti sono consumati da molte persone noi crediamo di poter fare un enorme differenza cambiando il modo in cui utilizziamo le risorse e i materiali riciclabili" ha spiegato Anna Granath, product developer di IKEA.Il progetto è partito due anni fa e ha portato all'invenzione di un nuovo materiale: una lamina plastica realizzata con le bottiglie in PET provenienti dalla raccolta differenziata delle città giapponesi. "Abbiamo trovato il modo di trasformare le bottiglie di plastica usate in questa lamina che viene applicata ai frontali per cucina KUNGSBACKA", ha spiegato Marco Bergamo, capo sviluppatore di 3B.Per rivestire la superficie di un frontale KUNGSBACKA nero occorrono 25 bottiglie diplastica da mezzo litro. "L'obiettivo è di imparare a usare le risorse del pianeta in modointelligente", ha spiegato Anna Granath. "La nostra ambizione è aumentare la percentuale dimateriali riciclati nei nostri prodotti. Stiamo studiando nuovi modi per riutilizzare materiali come carta, fibre, schiuma e plastica, in modo da dare loro nuova vita all interno dei nostriprodotti".