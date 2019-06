Roma, 21 giu. (askanews) - Milioni di persone in India hanno preso parte allo Yoga Day, partecipando a sessioni collettive all'aperto nelle principali città.A Ranchi c'era anche il premier indiano Narendra Modi, in tuta bianca, che ha srotolato il suo tappetino in mezzo ad altre 30mila persone e si è messo a fare gli asana, le posizioni dello yoga.L'International Yoga Day è stata istituito nel 2014 dall Onu e cade il 21 giugno, data del Solstizio d Estate.