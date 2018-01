(Agenzia Vista) Londra, 15 gennaio 2018 E' morta Dolores O'Riordan, l'utlima foto posta su Twitter e i messaggi di cordoglio degli utenti Dolores O'Riordan, cantante del famoso gruppo The Cranberries, e' morta all'eta' di 46 anni. A diffondere la notizia e' stato il suo agente ma senza specificare le cause del decesso. La O'riordan e' morta improvvisamente mentre si trovava nella capitale inglese per registrare alcune canzoni. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev