E' morto Zanza, il re dei playboy di Rimini, infografica

(Agenzia Vista) Rimini, 27 settembre 2018 E' morto nella notte tra il 25 e il 26 settembre quello che per molti era conosciuto come l'ultimo dei playboy romagnoli. Il suo nome era Maurizio Zanfanti, in arte Zanza. Il decesso è avvenuto a Rimini dopo aver passato la notte con una ragazza romena. "E' successo tutto nel giro di pochi minuti. Abbiamo fatto l'amore in macchina, stavamo per tornare a casa quando, all'improvviso, lui ha accusato il malore". ha racocntato la ragazza. Stando a quanto si è appreso, ad uccidere Zanfanti sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. I funerali si terranno a Rimini sabato e sarà una cerimonia molto partecipata Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it