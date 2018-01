E' una bimba la prima nata del 2018 a Torino

(Agenzia Vista) Torino, 01 gennaio 2018 All’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino la prima bimba del 2018 è HADEGA nata da parto spontaneo alle 00:05, femmina del peso di 2.880 g. Prima figlia di una coppia di egiziani.La seconda è PETRA, nata alle 01:52, una bambina di 3.340, nata da genitori italiani.Ad entrambi è stata garantita l’assistenza “one to one” in travaglio e l’allattamento al seno già dalla prima ora dal parto. Gli ultimi 2 nati del 2017 sono due maschi, ANDREA ANTONIO nato alle 22:29 e HAOZHEN nato alle 23.42 da una coppia di genitori cinesi. Un grande regalo lo hanno fatto la sig.ra Alina, mamma di Cloe nata alle 22.10 e la sig.ra Valeria, mamma di Elena Sofia nata alle 02:36, che hanno deciso di donare il sangue cordonale a scopo solidaristico. Un buon auspicio per superare le 300 donazioni di sangue cordonale effettuate al Sant’Anna nel 2017. Courtesy Rete7