È giallo sulla morte di due palestinesi uccisi tra Egitto e Gaza

Gaza (askanews) - È giallo sulla morte di due palestinesi, oltre ad altri cinque feriti, uccisi nella notte vicino al confine tra l'Egitto e la Striscia di Gaza.L'incidente è avvenuto sul lato egiziano della frontiera, nel Sinai. La notizia è stata diffusa dal ministero della Sanità del territorio controllato dal gruppo islamista Hamas. Secondo quest'ultimo, i decessi di Hossam al Sufi, 24 anni, e Mohammed al Aqra, 38 anni, sarebbero dovuti a un'azione israeliana, ma l'esercito dello Stato ebraico, sentito dall'agenzia France Presse, ha dichiarato di non essere al corrente di un tale attacco.La zona è spesso teatro di scontri e conflitti. Israele denuncia il fatto che si tratta di un canale privilegiato per il passaggio dei miliziani dello Stato islamico e lamenta il lancio di razzi provenienti dalla Striscia di Gaza verso il suo territorio. Anche mercoledì sera alcuni di questi, partiti dal versante egiziano, sono stati intercettati in volo dal sistema di difesa antimissilistico israeliano.