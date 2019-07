Roma, 25 lug. (askanews) - E' morto il presidente tunisino Beji Caid Essebsi, aveva 92 anni. Essebsi era stato portato in ospedale a Tunisi per la terza volta nelle ultime settimane, e il figlio aveva detto che era in terapia intensiva e che "la situazione non era positiva".Diventato presidente nel 2014, è stato il primo eletto democraticamente nella storia della Tunisia.