È morto a Panama l'ex dittatore Manuel Noriega, aveva 83 anni

Panama (askanews) - È morto a Panama all'età di 83 anni l'ex dittatore panamense Manuel Noriega che era ricoverato dallo scorso mese di marzo a seguito di un tumore benigno al cervello.Noriega era stato operato alla testa il 7 marzo 2017 all'ospedale di Panama City, ma aveva accusato un'emorragia cerebrale. Nuovamente sottoposto a intervento chirurgico, era in condizioni critiche.Per essere operato, l'ex dittatore era temporaneamente uscito dalla prigione El Renacer, dove stava scontando una pena detentiva per la scomparsa di oppositori politici sotto il suo regime, dal 1983 al 1989.Ex uomo forte di Panama, il generale Noriega era poi caduto in disgrazia, estromesso dagli Stati Uniti e condannato per traffico di droga. Ha trascorso più di due decenni dietro le sbarre negli Stati Uniti con l'accusa di traffico di stupefacenti. È stato poi imprigionato due anni in Francia per riciclaggio di denaro, prima di essere estradato a Panama nel dicembre del 2011.