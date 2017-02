Eccellenze in fuga da Brexit, in Francia scatta operazione charme

Londra (askanews) - Cavalcare la Brexit-fobia per attrarre in Francia cervelli in fuga ed eccellenze varie. A Londra per Emmanuel Macron è scattata l'operazione "charme". Il candidato di En Marche! alle presidenziali francesi, è tornato più volte sul tema nel corso della sua giornata nella capitale britannica. Anche a margine dell'incontro a Downing Street con la premier Theresa May"Voglio vincere le elezioni quindi voglio rivolgermi ai 200 mila elettori che avete qui, a Londra - ha dichiarato Macron - voglio convincerli che la Francia sta cambiando e avranno molte opportunità per ritornare in Francia e per affermarsi".Macron ha dichiarato che il suo programma, che non ha ancora reso pubblico, contribuirà al successo della Francia "in questo nuovo mondo" che implica la Brexit. Ed è già un caso la notizia che l'università di Oxford stia facendo un pensiero sull'offerta francese di aprire strutture e un campus a Parigi. D'altronde la Brexit terrorizza le accademie britanniche che temono la fine dei finanziamenti per la ricerca provenienti da Bruxelles, oltre al crollo delle iscrizioni di studenti provenienti dal continente spaventati dalle rette in sterline. Ma non solo le università britanniche sono nel mirino della Francia."Voglio le banche, i talenti, i ricercatori - ha detto Macron - Credo che oggi la Francia e l'Unione Europea siano uno spazio molto attraente. E fa parte del mio programma renderlo ancora più prospero".Il candidato alle presidenziali si è poi rivolto direttamente agli elettori francesi in un meeting nei pressi di Westminster dove erano attese circa 3.000 persone. "Voglio convincervi a tornare e a fare impresa, in Francia, a innovare, cercare, insegnare, creare. Desidero - ha concluso - un paese dove si possa di nuovo fare tutto questo".