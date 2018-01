Ecco Icube, il robot bambino nato nell'IIT di Genova

(Agenzia Vista) Genova, 13 gennaio 2018 Il robot bambino iCub, capace di imparare in modo simile all'uomo e nato nell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) di Genova, e' diventato un punto di riferimento per le ricerche sull'intelligenza artificiale, tanto da essere presente in 36 laboratori di tutto il mondo. Si sta anche preparando a 'debuttare' in societa', per offrire il suo aiuto, dall'assistenza ai bambini autistici alla sorveglianza nei centri commerciali. Nato nel 2004, iCub ha le dimensioni di un bambino di 5 anni, alto 104 centimetri e pesante 29 chilogrammi, sa camminare, sedersi, interagire fisicamente con l'ambiente e riconoscere gli oggetti. Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev