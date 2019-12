(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2019 Ecco la 'Manovra 2020' spiegata dal governo in uno spot "Via libera alla Manovra 2020. In 100 giorni: meno tasse per i lavoratori, più soldi per famiglie, Comuni, vigili del fuoco, sanità, incentivi alle imprese. ? ?Crescita, sostenibilità, ambiente, welfare, lotta all’evasione fiscale: con fiducia guardiamo al futuro dei cittadini." Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Facebook condividendo lo spot del Governo che spiega la manovra 2020. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev