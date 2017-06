Ecoreati, Galletti: omogenizzazione europea per una maggiore efficacia

(Agenzia Vista) Bologna, 06 giugno 2017 Il G7 dei ministri dell'Ambiente in programma a Bologna l'11 e 12 giugno viene preceduto e accompagnato da oltre 70 appuntamenti all'insegna dell'ecologia e della green economy. #ALL4THEGREEN, questo il titolo dell'iniziativa che offre convegni, eventi di piazza, mostre, installazioni, interventi di riqualificazione, dialogo interreligioso, oltre alla firma da parte delle regioni di un accordo per la lotta allo smog. La prima giornata si e' conclusa con un concerto per l'ambiente in piazza Maggiore diretto dal maestro Ezio Bosso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev