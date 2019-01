Guayaquil (askanews) - Diciotto persone sono morte a Guayaquil, in Ecuador, a causa dell'incendio che ha interessato una clinica specializzata nel trattamento delle dipendenze da droga o alcol.I pompieri hanno scoperto "16 persone morte per asfissia all'interno dell'edificio", afferma la protezione civile.Diversi feriti hanno riportato danni alle vie respiratorie. L'incendio è scoppiato per una causa non ancora chiarita specificata.