Bruxelles, (askanews) - "Piena solidarietà per i giornalisti di askanews. Bisogna sventare ogni pericolo di limitare le voci e le fonti di informazione libera e plurale e Askanews in questi anni ha garantito tutto questo. Stop a ogni ipotesi di chiusura". È il messaggio di solidarietà espresso da Gianni Pittella, capogruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) al Parlamento europeo e candidato Pd alle elezioni in Italia.